В Краснодаре состоялся 18-й фестиваль национальных культур
Ежегодный фестиваль «Краснодар - город межнационального сотрудничества» прошел в краевой столице в филармонии имени Пономаренко. На сцену вышли творческие коллективы и сольные исполнители, которые представили песни и танцы 22 национальных культур.
- Организаторами фестиваля являются городская администрация, общественно-информационный центр Краснодара и краевой «Центр национальных культур», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Концертная программа продолжалась около двух часов. С творческими номерами выступили ансамбли «Молодые голоса», «Нарек», грузинского танца «Иверия», «Вольный ветер», «Понтос» и многие другие. После все творческие коллективы получили грамоты и подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU