2019-10-25T10:47:05+03:00
Звезды

В Краснодаре состоялся 18-й фестиваль национальных культур

Концертная программа продолжалась около двух часов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Ежегодный фестиваль «Краснодар - город межнационального сотрудничества» прошел в краевой столице в филармонии имени Пономаренко. На сцену вышли творческие коллективы и сольные исполнители, которые представили песни и танцы 22 национальных культур.

- Организаторами фестиваля являются городская администрация, общественно-информационный центр Краснодара и краевой «Центр национальных культур», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Концертная программа продолжалась около двух часов. С творческими номерами выступили ансамбли «Молодые голоса», «Нарек», грузинского танца «Иверия», «Вольный ветер», «Понтос» и многие другие. После все творческие коллективы получили грамоты и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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