В Краснодаре расскажут про оборону Севастополя

25 Окт. 11:12 2019-10-25T11:12:04+03:00

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В Краснодаре 30 октября в 14:30 пройдет лекция «Севастополь-город нашей славы». Мероприятие состоится историческом парке «Россия - Моя история».

30 октября 1941 года, в начале ВОВ началась героическая оборона Севастополя. Битва длилась 250 дней. Только убитыми немцы потеряли здесь около 300 тысяч человек. Для советских людей и всего мира Севастополь стал символом мужества, твердости духа, безграничной любви к Родине.

- Парк «Россия – Моя история» приглашает гостей и жителей города прослушать лекцию «Севастополь-город нашей славы». Также покажут документальный фильм краснодарского режиссера Валерия Тимощенко из цикла «Чистая победа» «Битва за Севастополь», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Вход на мероприятие - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU