В Туапсе ветерана Великой Отечественной войны чуть не оставили без квартиры

СЕГОДНЯ 09:04 2019-10-26T09:04:13+03:00

Его дом сгорел, и жилищный вопрос решать никто не планировал

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96-летний ветеран Великой Отечественной войны в Туапсинском районе остался без жилья после пожара. И вынужден был скитаться по родственникам, обивая пороги местной администрации с просьбой дать ему новое жилье. После тщетных попыток он решил обратиться в прокуратуру.

- Мы провели проверку соблюдения законодательства "О ветеранах", - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выяснилось, что 96-летнему ветерану положено было новое жилье взамен утраченному.

В итоге пожилой мужчина недавно отпраздновал свое новоселье.

ИСТОЧНИК KP.RU