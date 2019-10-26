В Туапсе ветерана Великой Отечественной войны чуть не оставили без квартиры
Его дом сгорел, и жилищный вопрос решать никто не планировал
Ветеран отпраздновал новоселье
Изменить размер текста:
96-летний ветеран Великой Отечественной войны в Туапсинском районе остался без жилья после пожара. И вынужден был скитаться по родственникам, обивая пороги местной администрации с просьбой дать ему новое жилье. После тщетных попыток он решил обратиться в прокуратуру.
- Мы провели проверку соблюдения законодательства "О ветеранах", - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Выяснилось, что 96-летнему ветерану положено было новое жилье взамен утраченному.
В итоге пожилой мужчина недавно отпраздновал свое новоселье.
ИСТОЧНИК KP.RU