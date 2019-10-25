В Краснодаре известные российские урологи выполнят 23 высокотехнологичные операции

25 Окт. 11:29 2019-10-25T11:29:20+03:00

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С 24 по 26 октября в Краснодаре проходит мероприятие, посвященное лапароскопической и роботизированной хирургии в урологии. Это один из крупнейших образовательных форумов нашей страны России, он собрал более 200 врачей, клинических ординаторов и студентов. Мастер-класс проходит на базе Краевой клинической больницы №1.

Участники мероприятия выполнят 23 высокотехнологичные операции. Они будут использовать современное лапароскопическое оборудование. За сложнейшие клинические случаи взялись ведущие хирурги-урологи НИИ-ККБ№1, а также сотрудники медицинских центров Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Саратова, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Волгограда.

- Операции проходят в формате «живой» хирургии. Один из мониторов показывает операции в 4К-формате. Гости наблюдают все профессиональные тонкости и задают оперирующим хирургам вопросы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU