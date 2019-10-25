В Сочи во дворце спорта «Айсберг» откроется выставка «Парк ледяных скульптур»
В Сочи во дворце спорта «Айсберг» 28 октября в 16:30 состоится открытие уникального проекта.
В экспозицию входят 17 светящихся «ледяных» скульптур спортсменов. Они изготовлены на 3D-оборудовании по технологии FDM. Выставка посвящена зимним видам спорта.
- Для моделирования фигур были приглашены действующие спортсмены. Каждый объект содержит от 20 до 40 светодиодов, яркость которых определяется регулятором, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Во время экспериментов по изготовлению «ледяных» скульптур выявили эффект равномерного свечения полимера, впервые достигнутый в истории 3D-печати. Это изобретение Центр аддитивных технологии «РОБОТМАШ» представит в конце 2019 года на научно-технологическом форуме в Пекине.
ИСТОЧНИК KP.RU