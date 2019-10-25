2019-10-25T11:57:46+03:00
Происшествия

В Сочи в лесу заблудились два грибника

Из-за наступления темноты они не смогли самостоятельно найти дорогу домой
Александра ПОДУШКО
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Фото: Елена ТитоваФото: Елена Титова
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24 октября около 18:00 спасателям позвонила 36-летняя жительница Дагомыса. Она рассказала, что они с другом пошли в лес собирать грибы и заблудились.

По ее словам, они хорошо знают местность леса в районе села Барановка, но дезориентировались с наступлением темноты.

На место выехали 6 сотрудников Сочинского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели прочесали лесной массив в районе горы Черной, они связывались с любителями грибов по телефону. Через 2,5 часа супругов нашли. Мужчину и женщину вывели из леса.

- Медицинская помощь им не понадобилась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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