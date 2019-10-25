В Краснодаре временно закроют проезд для машин по Береговой

25 Окт. 12:11 2019-10-25T12:11:37+03:00

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В Краснодаре 26 октября из-за Праздника урожая по улице Береговой запретят движение транспорта. Ограничение будет временным. С 06:00 и до окончания мероприятия местные жители не смогут проехать от Кубанской Набережной до въезда в парк и30-летия Победы.

- Стоянка для участников и гостей Праздника урожая будет организована на территории, прилегающей к зданию Дворца спорта «Олимп» и парку имени 30-летия Победы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- На участке для удобства и безопасности граждан установят временные дорожные знаки и ограждения, - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU