В Краснодаре временно закроют проезд для машин по Береговой
В Краснодаре 26 октября из-за Праздника урожая по улице Береговой запретят движение транспорта. Ограничение будет временным. С 06:00 и до окончания мероприятия местные жители не смогут проехать от Кубанской Набережной до въезда в парк и30-летия Победы.
- Стоянка для участников и гостей Праздника урожая будет организована на территории, прилегающей к зданию Дворца спорта «Олимп» и парку имени 30-летия Победы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
- На участке для удобства и безопасности граждан установят временные дорожные знаки и ограждения, - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU