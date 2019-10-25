На Кубани гендиректор организации незаконно присвоил себе земельные участки

25 Окт. 12:30 2019-10-25T12:32:47+03:00

Он собирался их реализовать с помощью фиктивных сделок купли-продажи по заниженным ценам

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В Абинске в открытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

Мужчина занимал должность гендиректора ООО «Агротур». Используя свое служебное положение, злоумышленник похитил ряд земельных участков и иные недвижимые объекты, принадлежащие организации.

Он разработал план, по которому хотел реализовать территории. Это он собирался сделать с помощью фиктивных сделок купли-продажи по заниженным ценам. Ущерб, нанесенный действиями подсудимого, составил порядка 50 миллионов рублей.

- Суд пришел к выводу о доказанности вины мужчины в совершенных им преступлениях и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU