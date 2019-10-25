День здоровья по профилактике инсультов пройдет в Кавказском районе

25 Окт. 12:40 2019-10-25T12:40:49+03:00

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26 октября жители Кавказского района попадут на прием к врачам и пройдут обследования без записи и направления. Здесь пройдет День здоровья по профилактике инсультов. Он состоится на базе поликлиники ЦРБ в станице Кавказской.

- В поликлинике на «Постах здоровья» все желающие смогут сдать анализы крови, измерить артериальное давление. Будет проводиться ЭКГ, УЗИ, флюорография и эхоэнцефалография, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также пройдут лекции по основам здорового образа жизни в школах № 12 и № 14 и для посетителей поликлиники по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, в Краснодаре известные российские урологи выполнят 23 высокотехнологичные операции. В Краевой клинической больнице №1 проходит мастер-класс.

ИСТОЧНИК KP.RU