2019-10-25T13:01:37+03:00
Происшествия

В Сочи мужчина фиктивно зарегистрировал у себя дома больше 50 человек

На него завели уголовное дело
Александра ПОДУШКО
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В Сочи мужчина фиктивно зарегистрировал у себя больше 50 человекВ Сочи мужчина фиктивно зарегистрировал у себя больше 50 человекФото: Архив "КП"
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В Сочи 62-летний местный жителя прописал у себя в квартире 52 граждан. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Уголовное дело завели по материалам проверки, проведенной прокуратурой района. Сотрудники ведомства выявили факт нарушения миграционного законодательства.

- С июля 2018 по февраль 2019 года местный житель фиктивно прописал 52 граждан – жителей Узбекистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Литвы, Украины. - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Дело направлено в суда для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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