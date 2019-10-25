В Сочи мужчина фиктивно зарегистрировал у себя дома больше 50 человек

25 Окт. 13:01 2019-10-25T13:01:37+03:00

В Сочи мужчина фиктивно зарегистрировал у себя больше 50 человек Фото: Архив "КП"

На него завели уголовное дело

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В Сочи 62-летний местный жителя прописал у себя в квартире 52 граждан. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Уголовное дело завели по материалам проверки, проведенной прокуратурой района. Сотрудники ведомства выявили факт нарушения миграционного законодательства.

- С июля 2018 по февраль 2019 года местный житель фиктивно прописал 52 граждан – жителей Узбекистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Литвы, Украины. - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Дело направлено в суда для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU