В Краснодаре пройдет открытая тренировка по каратэ

25 Окт. 13:17 2019-10-25T13:17:08+03:00

Ее проведет Чемпион мира этому виду спорта Гига Шаматава

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Мастер-класс состоится 27 октября в 16:30 в сквере «Фестивальном» Краснодара. Его проведет Чемпион мира по каратэ Гига Шаматава. В мероприятии также примут участие спортсмены клуба единоборств «Самурай».

- На мастер-классе ждут гостей и жителей города всех возрастов. Также мероприятие рассчитано также на детей и подростков, которых принято называть «трудными». В клубе «Самурай» с ними работают бесплатно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Организатор открытой тренировки - Краснодарская федерация «Киокусинкай каратэ-до».

Напомним, Кубанская спортсменка взяла «бронзу» на Всемирных военных играх. Это уже четвертая награда представителей Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU