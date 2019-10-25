В Краснодаре пройдет открытая тренировка по каратэ
Мастер-класс состоится 27 октября в 16:30 в сквере «Фестивальном» Краснодара. Его проведет Чемпион мира по каратэ Гига Шаматава. В мероприятии также примут участие спортсмены клуба единоборств «Самурай».
- На мастер-классе ждут гостей и жителей города всех возрастов. Также мероприятие рассчитано также на детей и подростков, которых принято называть «трудными». В клубе «Самурай» с ними работают бесплатно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Организатор открытой тренировки - Краснодарская федерация «Киокусинкай каратэ-до».
Напомним, Кубанская спортсменка взяла «бронзу» на Всемирных военных играх. Это уже четвертая награда представителей Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU