На Кубани завершили посевную кампанию

25 Окт. 13:34 2019-10-25T13:34:27+03:00

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В Краснодарском крае завершен сев озимых культур под урожай следующего года. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

- Озимыми культурами более 1,6 миллиона гектаров. Сев провели в оптимальные сроки, для этого использовали семена кубанской селекции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев отметил, что в этом году аграрии стали активно страховать сельхозкультуры. Это связано с тем, что в крае действуют меры господдержки. На эти цели было выделено из федерального и краевого бюджетов около 340 миллионов рублей.

Аграрии был обеспечены всем необходимым – минеральными удобрениями, топливом, техникой. В полях работали более 30 тысяч единиц сельхозтехники, в том числе 6 тысяч сеялок и посевных комплексов.

Итоги уборочной кампании подведут в субботу, 26 октября, во время краевого Дня урожая. В Краснодар приедут представители хозяйств региона.

ИСТОЧНИК KP.RU