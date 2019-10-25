В Краснодаре в декабре заработают еще 4 платные парковки

25 Окт. 13:45 2019-10-25T13:45:20+03:00

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В краевой столице в декабре заработают еще 4 платные муниципальные парковки. Они появятся по улице Новокузнечной, Шоссе Нефтяников, Леваневского и переулку Курганному. Их стоимость - 30 рублей в час.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, парковки появляются в городе для удобства самих автомобилистов. Чтобы им не приходилось по несколько раз объезжать соседние кварталы в поисках места для стоянки, нередко нарушая ПДД и оставляя авто на проезжей части.

- Всего с 2014 года в Краснодаре обустроили 227 муниципальных платных парковок на 7280 мест, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре временно закроют проезд для машин по Береговой. Здесь появятся дорожные знаки и ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU