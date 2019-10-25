На Кубани в ДТП пострадала десятилетняя девочка

25 Окт. 13:55 2019-10-25T13:55:45+03:00

Ее доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами

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В Новокубанском районе 24 октября в полночь произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 21099» вылетел на встречку, где врезался в другую машину марки GEELLY. В салоне авто производства китайского концерна была школьница, которая серьезно пострадала. Ее доставили в больницу.

- У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому лобной области, ушибленную ссадину правой скулы,- сообщает РИА «Регион online» со ссылкой на инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД по Новокубанскому району Юрия Селина.

Напомним, 25 октября в Адлерском районе Сочи по улице Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель Яндекс.Такси марки «Форд Фокус» превысил скорость и влетел в авто марки «Рено Логан». От столкновения его откинуло вправо. В это время на остановке стоял сержант полиции, прикомандированный в Сочи из Нижегородской области

ИСТОЧНИК KP.RU