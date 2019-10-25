В парке Галицкого устанавливают скульптуру группы Recycle

25 Окт. 14:38 2019-10-25T14:38:21+03:00

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В парке Галицкого в Краснодаре появится новая точка притяжения. 25 октября здесь устанавливают скульптуру из нержавеющей стали под названием «Геолокация». Арт-объект выполнила группа Recycle, в которую входят краснодарские художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов.

- Скульптура отождествляет долю секунды, застывшую в металле. Это объект, отлитый из нержавеющей стали с изображением панорамы 360 градусов, снятой именно с той точки, где он установлен. Все детали среды вокруг объекта превращены в рельефное изображение, - рассказывают авторы арт-объекта.

Арт-группа Recycle появилась в Краснодаре в 2008-м году, их работы удостаивались Премии Кандинского и постоянно участвуют в российских и международных выставках современного искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU