2019-10-25T16:01:22+03:00
Общество

На трассе «Формулы 1» в Сочи пройдет конкурс водителей такси и автобусов

Для них приготовлены сложные задания и тесты
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-служба АНО РосгонкиФото: пресс-служба АНО Росгонки
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2 ноября на Сочи Автодроме, где еще недавно ревели моторы болидов «Формулы 1» пройдут всероссийские соревнования среди водителей такси. В финал вышли таксисты из 40 регионов нашей страны.

- Участникам предстоит выполнить задания повышенного уровня сложности. После теоретических тестов по законодательству о такси водителям необходимо пройти испытание на трассе, ежегодно принимающей гонки Формулы 1 и другие соревнования, - сообщают в пресс-службе АНО «Росгонки».

Таксисты покажут скоростное маневрирование и поместят в машину необычный багаж, кроме того, им предстоит поездка с судьями.

А продолжит состязания таксистов конкурс водителей рейсовых автобусов из Краснодарского края и Адыгеи. Соревнования пройдут в трех категориях - малом, среднем и большом классах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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