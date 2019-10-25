В Северском районе прокуратура начала проверку по факту превышения в воздухе сероводорода

25 Окт. 16:23 2019-10-25T16:23:35+03:00

О результатах проведенной проверки и принятых мерах будет сообщено

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Прокуратура Северского района начала проверку после многочисленных жалоб и сообщений в СМИ по поводу удушающего запаха.

- Для того чтобы разобраться, привлечены специалисты контролирующих органов, лабораторий и уполномоченные отбирать атмосферный воздух, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, выяснить, что все эти дни источало удушающий запах сероводорода и аммиака, так и не удалось. На специально созданном с этой целью заседании комиссии при главе района руководство Афипского нефтезавода (жители ближайшего к нему населенного пункта больше всех страдали от зловония) призналось, что на предприятии проводились ремонтные работы, но в рамках экологических норм.

- Сейчас они завершены, пропарка оборудования закончена, - заявил представитель НПЗ Сергей Сюткин. - Вреда природе нанесено не было.

Однако в Роспотребнадзоре все-таки зафиксировали некоторое превышение норм сероводорода в воздухе. Правда, его содержание, уверяют в ведомстве, никак не сказывается на здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU