В Северском районе прокуратура начала проверку по факту превышения в воздухе сероводорода
Прокуратура Северского района начала проверку после многочисленных жалоб и сообщений в СМИ по поводу удушающего запаха.
- Для того чтобы разобраться, привлечены специалисты контролирующих органов, лабораторий и уполномоченные отбирать атмосферный воздух, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Напомним, выяснить, что все эти дни источало удушающий запах сероводорода и аммиака, так и не удалось. На специально созданном с этой целью заседании комиссии при главе района руководство Афипского нефтезавода (жители ближайшего к нему населенного пункта больше всех страдали от зловония) призналось, что на предприятии проводились ремонтные работы, но в рамках экологических норм.
- Сейчас они завершены, пропарка оборудования закончена, - заявил представитель НПЗ Сергей Сюткин. - Вреда природе нанесено не было.
Однако в Роспотребнадзоре все-таки зафиксировали некоторое превышение норм сероводорода в воздухе. Правда, его содержание, уверяют в ведомстве, никак не сказывается на здоровье.
ИСТОЧНИК KP.RU