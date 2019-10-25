За полгода на Кубани мошенники пытались обмануть страховщиков на 323 млн рублей
В первом полугодии 2019 года каждый шестой случай страхового мошенничества в России был зафиксирован на территории Краснодарского края. На Кубани за 6 месяцев было направлено 1115 таких заявлений.
- Ожидаемый ущерб от страховых мошенников в Краснодарском крае по итогам 1 полугодия 2019 года составил 323 млн рублей, или 56% от ожидаемого ущерба от страховых мошенников в целом в Южном федеральном округе (он составил 577 млн рублей), - сообщают в пресс-службе Всероссийского союза автостраховщиков.
Теперь в рейтинге регионов РСА Кубань попала из «желтой» зоны в «красную», поднявшись с 37-го по 19-е место опасных субъектов.
ИСТОЧНИК KP.RU