За полгода на Кубани мошенники пытались обмануть страховщиков на 323 млн рублей

25 Окт. 16:38 2019-10-25T16:59:11+03:00

По этому показателю Краснодарский край вошел в число опасных регионов

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В первом полугодии 2019 года каждый шестой случай страхового мошенничества в России был зафиксирован на территории Краснодарского края. На Кубани за 6 месяцев было направлено 1115 таких заявлений.

- Ожидаемый ущерб от страховых мошенников в Краснодарском крае по итогам 1 полугодия 2019 года составил 323 млн рублей, или 56% от ожидаемого ущерба от страховых мошенников в целом в Южном федеральном округе (он составил 577 млн рублей), - сообщают в пресс-службе Всероссийского союза автостраховщиков.

Теперь в рейтинге регионов РСА Кубань попала из «желтой» зоны в «красную», поднявшись с 37-го по 19-е место опасных субъектов.

ИСТОЧНИК KP.RU