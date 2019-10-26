2019-10-26T10:23:10+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг предоставит скидку на автомобили Chevrolet Tahoe

Дополнительно клиенты получат в подарок зимние шины, бесплатный шиномонтаж и компенсацию 200 тысяч рублей на оплату полиса каско
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ Лизинг предлагает Chevrolet Tahoe со скидкой от 16%. Предложение действительно до 31 декабря 2019 года. Дополнительно клиенты получат в подарок зимние шины, бесплатный шиномонтаж и компенсацию 200 тысяч рублей на оплату полиса каско.

«Наша стратегическая задача – создавать наиболее выгодные продуктовые условия для клиентов. Мы постоянно обновляем линейку спецпредложений, активно работая в этом направлении с автопроизводителями. При оформлении транспортного средства в лизинг покупатель до момента выплаты всей суммы договора не является его собственником, но несет за него полную материальную ответственность. Поэтому заключение страхового договора каско является обязательным условием сделки. Наше предложение снижает финансовую нагрузку на клиента с помощью компенсации на приобретение полиса. Уверены, что клиенты оценят его по достоинству», - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

За девять месяцев 2019 г. продажи Chevrolet в ВТБ Лизинг выросли в два раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Северском районе начальнику почты дали 2 года за присвоение 20 тысяч рублей
В Туапсе ветерана Великой Отечественной войны чуть не оставили без квартиры
На Кубани собираются создать 1,3 тысячи мест в ясельных группах за два года
В Брюховецком районе начал работу цех по производству премиксов
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодаре
За полгода на Кубани мошенники пытались обмануть страховщиков на 323 млн рублей
В Северском районе прокуратура начала проверку по факту превышения в воздухе сероводорода
На трассе «Формулы 1» в Сочи пройдет конкурс водителей такси и автобусов
В парке Галицкого устанавливают скульптуру группы Recycle
На Кубани в ДТП пострадала десятилетняя девочка
В Краснодаре в декабре заработают еще 4 платные парковки
На Кубани завершили посевную кампанию
В Краснодаре пройдет открытая тренировка по каратэ
В Сочи мужчина фиктивно зарегистрировал у себя дома больше 50 человек
ВТБ Факторинг подписал первые соглашения на платформе GetFinance
День здоровья по профилактике инсультов пройдет в Кавказском районе
На Кубани гендиректор организации незаконно присвоил себе земельные участки
В Краснодаре временно закроют проезд для машин по Береговой
В Сочи в лесу заблудились два грибника
Бывший вице-мэр Сочи Ирина Романец получила должность в администрации Ялты
В Сочи во дворце спорта «Айсберг» откроется выставка «Парк ледяных скульптур»
В Краснодаре известные российские урологи выполнят 23 высокотехнологичные операции
В Краснодаре расскажут про оборону Севастополя
В Краснодаре состоялся 18-й фестиваль национальных культур
В Сочи машина сбила полицейского и загорелась