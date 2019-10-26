2019-10-26T15:53:16+03:00
Общество

В Сочи морские причалы не соответствуют техрегламенту

Прокуратура наказала ответственных за это
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-служба транспортной прокуратурыФото: пресс-служба транспортной прокуратуры
Изменить размер текста:

В Сочи морские причалы не соответствуют техрегламенту. Это выявила прокурорская проверка.

- В ходе проверки гидротехнических сооружений, эксплуатируемых Сочинским управлением АЧБФ ФГУП «Росморпорт», ООО «Имеретинский сервис», арендаторами ГТС ООО «Дубровка», ООО «АртВэй Логистик», ООО «БГ Консалтинг» выявлены нарушения требований Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, выразившиеся в непроведении текущего ремонта причалов, мероприятий по противокоррозионной защите конструкций, отсутствии предусмотренной законодательством документации, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе транспортной прокуратуры.

По результатам проверки транспортной прокуратурой руководителям организаций внесено 5 представлений об устранении нарушений, которые находятся на рассмотрении.

Кроме того, прокуратура проверила содержание плавучих причалов и выявила нарушения законодательства в деятельности ООО «БГ Консалтинг» и ООО «Имеретинский сервис».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с «Зенитом»
В Новороссийске нетрезвая компания на «восьмерке» влетела в грузовик
Временные ограничения движения грузовиков в Сочи сняли на сутки раньше
Аграрии Кубани собрали 14,5 млн тонн урожая зерна, бобовых и риса
Губернатор Кубани предложил разрешить продавать местные вина с 8 до 23 часов
В Краснодаре из-под ареста сбежал застройщик Антон Остринский
В Краснодаре пройдет марафон по сбору макулатуры
В Краснодаре трое школьников отравились наркотиками
В Тимашевске перед пешеходными переходами сделали надписи, спасающие жизни
Мусульманам Адыгеи рассказали, какими должны быть надгробия
На Кубани раздастся вой сирен
В Северском районе начальнику почты дали 2 года за присвоение 20 тысяч рублей
ВТБ Лизинг предоставит скидку на автомобили Chevrolet Tahoe
В Туапсе ветерана Великой Отечественной войны чуть не оставили без квартиры
На Кубани собираются создать 1,3 тысячи мест в ясельных группах за два года
В Брюховецком районе начал работу цех по производству премиксов
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодаре