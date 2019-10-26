26 Окт. 15:53 2019-10-26T15:53:16+03:00

Прокуратура наказала ответственных за это

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В Сочи морские причалы не соответствуют техрегламенту. Это выявила прокурорская проверка.

- В ходе проверки гидротехнических сооружений, эксплуатируемых Сочинским управлением АЧБФ ФГУП «Росморпорт», ООО «Имеретинский сервис», арендаторами ГТС ООО «Дубровка», ООО «АртВэй Логистик», ООО «БГ Консалтинг» выявлены нарушения требований Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, выразившиеся в непроведении текущего ремонта причалов, мероприятий по противокоррозионной защите конструкций, отсутствии предусмотренной законодательством документации, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе транспортной прокуратуры.

По результатам проверки транспортной прокуратурой руководителям организаций внесено 5 представлений об устранении нарушений, которые находятся на рассмотрении.

Кроме того, прокуратура проверила содержание плавучих причалов и выявила нарушения законодательства в деятельности ООО «БГ Консалтинг» и ООО «Имеретинский сервис».

ИСТОЧНИК KP.RU