Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодаре

25 Окт. 17:13 2019-10-25T17:13:23+03:00

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Днем 25 октября в Краснодаре на улице Красных Партизан столкнулись грузовик, пассажирский автобус и легковой автомобиль. В автобусе находились 45 человек.

- После аварии за медицинской помощью обратились восемь человек, из них пятеро доставлены в лечебные учреждения, - сообщил «КП-Кубань» источник в экстренных службах города.

Междугородний автобус был снят с рейса и не смог продолжить маршрут, его пассажиров отправили на резервном транспорте.

По свидетельствам очевидцев, автобус влетел в прицеп грузовика, который в свою очередь ударил впереди стоящий «Opel».

ИСТОЧНИК KP.RU