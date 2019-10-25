Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодаре
Днем 25 октября в Краснодаре на улице Красных Партизан столкнулись грузовик, пассажирский автобус и легковой автомобиль. В автобусе находились 45 человек.
- После аварии за медицинской помощью обратились восемь человек, из них пятеро доставлены в лечебные учреждения, - сообщил «КП-Кубань» источник в экстренных службах города.
Междугородний автобус был снят с рейса и не смог продолжить маршрут, его пассажиров отправили на резервном транспорте.
По свидетельствам очевидцев, автобус влетел в прицеп грузовика, который в свою очередь ударил впереди стоящий «Opel».
ИСТОЧНИК KP.RU
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