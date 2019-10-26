2019-10-26T13:16:00+03:00
Общество

Мусульманам Адыгеи рассказали, какими должны быть надгробия

Высота надгробий не должна быть выше метра
Ева МУР@kp_kuban
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Мусульманское духовенство Адыгеи и Кубани приняло решение начать разъяснительную работу среди населенияМусульманское духовенство Адыгеи и Кубани приняло решение начать разъяснительную работу среди населения
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Мусульманское духовенство Адыгеи и Кубани приняло решение начать разъяснительную работу среди населения, исповедующего ислам. Дело в том, что в последнее время наметилась тенденция пышно хоронить своих близких. Порой для того, чтобы не ударить в грязь лицом или не вызвать осуждение соседей, родные умершего человека вынуждены влезать в долги.

- Мы хотим рассказать, что дорогостоящие и расточительные поминки - совершенно чуждый религиозный обряд, - прокомментировали свою инициативу в духовенстве.

Мусульманам дадут рекомендации и по поводу раздачи милостыни и установке мемориалов на кладбищах.

По поводу надгробий муфтият заметил, что их высота не должна превышать один метр, а ширина — 50 см. Также мусульманам запретили делать ограждение вокруг могилы, использовать фотографии покойных и другие изображения на надгробных камнях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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