В Брюховецком районе начал работу цех по производству премиксов
В Брюховецком районе комбикормовый завод открыл новый цех по производству премиксов. Объем инвестиций составил порядка 20 млн рублей.
- Новый цех будет принимать и дозировать витаминно-минеральные кормовые добавки, смешивать и упаковывать до готовой продукции. На новой линии все технологические процессы защищены и контролируются системой штрих-кодирования, – рассказал руководитель предприятия Сергей Ларионов.
В перспективе продукция завода может выйти на экспорт. По мнению вице-губернатора Кубани Андрея Коробки продукты глубокой переработки зерна пользуются спросом на внешнем рынке.
Всего же на Кубани 119 предприятий-производителей корма. Край за 9 месяцев произвел 732 тысячи тонн комбикормов, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На заводе в Брюховецком районе ежегодно производят более 70 тысяч тонн комбикормов и 2 тысячи тонн премиксов по 30 рецептурами для сельхозживотных, птицы и рыбы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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