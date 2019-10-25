На Кубани собираются создать 1,3 тысячи мест в ясельных группах за два года

25 Окт. 18:02 2019-10-25T18:02:58+03:00

К 2021 году дошкольное образование должно быть доступно каждому ребенку

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Власти Краснодарского края планируют создать до 2021 года 1,3 тысячи мест в ясельных группах. В прошлом году благодаря строительству детских садов, пристроек к ним, реконструкции и ремонту помещений появилось 764 новых места для детей от двух месяцев до трех лет.

- До конца этого года должны завершиться работы в Сочи и Краснодаре, Гулькевичском, Крымском, Тбилисском, Лабинском районах. В ближайшие два года планируется создать еще 1295 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет, - сообщают в пресс-службе администрации региона.

Отмечается, что проблему могут решить только полноценные группы, а не кратковременного пребывания.

ИСТОЧНИК KP.RU