В Северском районе начальнику почты дали 2 года за присвоение 20 тысяч рублей
Начальницу отделения почтовой связи в поселке Афипском осудили на 2 года условно за хищение 20 тысяч рублей.
Женщину признали виновной по статье 160 УК РФ часть 3 (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).
В судебном заседании гособвинение настояло на том, что начальница отделения похитила 20 тысяч рублей и распорядилась ими по собственному усмотрению.
Суд Северского района приговорил ее в 2 годам лишения свободы условно с ограничением свободы сроком на 1 год. Также женщина выплатит денежный штраф.
Напомним, в Сочи 62-летний местный жителя прописал у себя в квартире 52 граждан. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU