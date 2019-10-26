В Северском районе начальнику почты дали 2 года за присвоение 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-26T11:05:23+03:00

Она к тому же должна выплатить штраф

Кроме того, женщина должна будет заплатить штраф

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Начальницу отделения почтовой связи в поселке Афипском осудили на 2 года условно за хищение 20 тысяч рублей.

Женщину признали виновной по статье 160 УК РФ часть 3 (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

В судебном заседании гособвинение настояло на том, что начальница отделения похитила 20 тысяч рублей и распорядилась ими по собственному усмотрению.

Суд Северского района приговорил ее в 2 годам лишения свободы условно с ограничением свободы сроком на 1 год. Также женщина выплатит денежный штраф.

Напомним, в Сочи 62-летний местный жителя прописал у себя в квартире 52 граждан. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU