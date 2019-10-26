На Кубани раздастся вой сирен

26 Окт. 12:07 2019-10-26T12:07:25+03:00

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Во всех муниципалитетах вновь для профилактики раздастся вой сирен. Плановая проверка систем оповещения в случае чрезвычайных ситуаций ожидается в понедельник, 28 октября, с 10.45 до 12.00 часов.

Звучание сирен является предупредительным сигналом об опасности. По нему необходимо включить любой из 10 российских общедоступных телевизионных каналов или «Радио России» и прослушать специальное сообщение администрации Краснодарского края.

Напомним, в начале ноября синоптики предупредили об ухудшении погоды на Кубани и заморозках. В первых числах месяца дневные отметки могут упасть до +1-2 градусов. Ночью в Краснодарском крае и вовсе ожидаются заморозки до минус 3-5 градусов, причем не только в горных районах, но и в центральной части региона. К слову, отрицательная температура ожидается и на почве и в воздухе, так что садоводам лучше укрыть свои растения. Свежо будет и на Черноморском побережье, где ко всему прочему добавится еще и ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU