2019-10-26T12:07:25+03:00
Общество

На Кубани раздастся вой сирен

Систему оповещения в случае ЧС будут проверять планово
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: администрация КубаниФото: администрация Кубани
Изменить размер текста:

Во всех муниципалитетах вновь для профилактики раздастся вой сирен. Плановая проверка систем оповещения в случае чрезвычайных ситуаций ожидается в понедельник, 28 октября, с 10.45 до 12.00 часов.

Звучание сирен является предупредительным сигналом об опасности. По нему необходимо включить любой из 10 российских общедоступных телевизионных каналов или «Радио России» и прослушать специальное сообщение администрации Краснодарского края.

Напомним, в начале ноября синоптики предупредили об ухудшении погоды на Кубани и заморозках. В первых числах месяца дневные отметки могут упасть до +1-2 градусов. Ночью в Краснодарском крае и вовсе ожидаются заморозки до минус 3-5 градусов, причем не только в горных районах, но и в центральной части региона. К слову, отрицательная температура ожидается и на почве и в воздухе, так что садоводам лучше укрыть свои растения. Свежо будет и на Черноморском побережье, где ко всему прочему добавится еще и ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с «Зенитом»
В Новороссийске нетрезвая компания на «восьмерке» влетела в грузовик
Временные ограничения движения грузовиков в Сочи сняли на сутки раньше
Аграрии Кубани собрали 14,5 млн тонн урожая зерна, бобовых и риса
Губернатор Кубани предложил разрешить продавать местные вина с 8 до 23 часов
В Краснодаре из-под ареста сбежал застройщик Антон Остринский
В Краснодаре пройдет марафон по сбору макулатуры
В Краснодаре трое школьников отравились наркотиками
В Сочи морские причалы не соответствуют техрегламенту
В Тимашевске перед пешеходными переходами сделали надписи, спасающие жизни
Мусульманам Адыгеи рассказали, какими должны быть надгробия
В Северском районе начальнику почты дали 2 года за присвоение 20 тысяч рублей
ВТБ Лизинг предоставит скидку на автомобили Chevrolet Tahoe
В Туапсе ветерана Великой Отечественной войны чуть не оставили без квартиры
На Кубани собираются создать 1,3 тысячи мест в ясельных группах за два года
В Брюховецком районе начал работу цех по производству премиксов
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодаре