В Тимашевске перед пешеходными переходами сделали надписи, спасающие жизни

26 Окт. 14:11 2019-10-26T15:51:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Тимашевске Краснодарского края активисты обошли с трафаретами все пешеходные переходы с предупредительными надписями. Теперь каждый пешеход, когда приближается к "зебре", видит у себя под ногами призыв снять наушники, взять за руку ребенка и, главное, что впереди - автомобильная дорога!

Инициативу поддержали и власти города и местный отдел ГИБДД.

Напомним, вчера, в пятницу, 25 октября, в Новокубанском районе Краснодарского края в ДТП пострадала десятилетняя девочка. Ее доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 21099» вылетел на встречку, где врезался в другую машину марки GEELLY. В салоне авто производства китайского концерна была школьница, которая серьезно пострадала. Ее доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU