В Тимашевске перед пешеходными переходами сделали надписи, спасающие жизни
В городе Тимашевске Краснодарского края активисты обошли с трафаретами все пешеходные переходы с предупредительными надписями. Теперь каждый пешеход, когда приближается к "зебре", видит у себя под ногами призыв снять наушники, взять за руку ребенка и, главное, что впереди - автомобильная дорога!
Инициативу поддержали и власти города и местный отдел ГИБДД.
Напомним, вчера, в пятницу, 25 октября, в Новокубанском районе Краснодарского края в ДТП пострадала десятилетняя девочка. Ее доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 21099» вылетел на встречку, где врезался в другую машину марки GEELLY. В салоне авто производства китайского концерна была школьница, которая серьезно пострадала. Ее доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU