В Краснодаре трое школьников отравились наркотиками

26 Окт. 17:03 2019-10-26T17:03:02+03:00

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Инцидент произошел на улице Героя Яцкого в кубанской столице. Троих подростков в неадекватном состоянии обнаружили на детской площадке одной из многоэтажек. Очевидцы зафиксировали их полубессознательное состояние на видео и вызвали скорую.

Выяснилось, что школьники - 12-летняя девочка и двое 14-летних мальчиков - находились под действием алкоголя.

Девочку увезла скорая в тяжелом состоянии, двоих подростков забрали родители.

В полиции Краснодара уже начали проверку по данному факту.

- После проверки подростков поставят на профилактический учет. Ранее они не находились на контроле отдела по делам несовершеннолетних. Кроме того, родители школьников будут подвергнуты административному наказанию за употребление их детьми алкоголя, - пояснил официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Родителям школьников грозит штраф до двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU