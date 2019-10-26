2019-10-26T18:04:49+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет марафон по сбору макулатуры

12 ноября по 11 декабря жителей города призывают сдавать бумагу и получать за это премии
Ева МУР@kp_kuban
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В Краснодаре объявили о старте эко-марафона по сбору макулатуры. Вторсырье собираются пустить в переработку, чтобы сохранить сотни деревьев.

- Одна тонна макулатуры способна сохранить 10 деревьев, сэкономить 1000 кВт электроэнергии и 200 кубов воды, — пояснил руководитель федерального экологического проекта «Сдай-Бумагу.рф» Сергей Скоробогатов.

Присоединиться к экологической акции можно, оставив заявку на официальном сайте акции Сдай-Бумагу.рф или www.Sdai-Bumagu.com. Первоначальный взнос макулатуры - 300 килограммов бумаги. Это могут быть книги, не представляющие литературной ценности. Более того. вы можете нести в переработку глянцевые журналы, газеты, офисную бумага, тетради, бумажная упаковка. Вывоз собранной макулатуры будет производиться компанией-переработчиком по расписанию акции 12 ноября и 11 декабря.

Жители Краснодара, не имеющие в наличии 300 кг бемаги, могут привлечь к совместному сбору организации и предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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