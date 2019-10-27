В Краснодаре из-под ареста сбежал застройщик Антон Остринский

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-27T09:33:55+03:00

Его обвиняют в мошенничестве на 800 млн рублей

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре сбежал находящийся под следствием застройщик Антон Остринский, которого обвиняют в мошенничестве. 36-летний мужчина выпрыгнул из окна квартиры на улице Ишунина в Фестивальном микрорайоне и скрылся от сотрудников УФСИН. Этот момент попал в объектив камеры уличного наблюдения. Сейчас Остринский объявлен в розыск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/740359" frameborder="0"></iframe> Застройщик Остринский сбежал из-под ареста в Краснодаре.

Застройщики Антон Остринский и Рафик Нерсесян, возводившие жилые комплексы «Мир» и «Луч» в Краснодаре, оказались на скамье подсудимых в декабре 2018 года. Их обвинили в крупном мошенничестве и заключили под стражу. Уголовное дело рассматривали в Прикубанском суде краевого центра.

По версии следствия, они привлекли деньги дольщиков, но часть средств похитили. Сумма ущерба составила порядка 800 млн рублей. На имущество застройщиков был наложен арест.

Антон Остринский – сын депутата городского собрания Сочи от «Единой России» Леонида Остринского.

ИСТОЧНИК KP.RU