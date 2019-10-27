2019-10-27T10:05:03+03:00
Экономика

Губернатор Кубани предложил разрешить продавать местные вина с 8 до 23 часов

Законопроект уже внесен в ЗСК
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-службы администрации Краснодарского краяФото: пресс-службы администрации Краснодарского края
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Глава Кубани Вениамин Кондратьев предложил разрешить продавать вина, произведенные в Краснодарском крае, с 8 до 23 часов. При этом крепкий алкоголь и остальные вина можно будет купить только 11 до 22 часов. Законопроект подготовили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, губернатор уже внес его на рассмотрение в Законодательное собрание края.

Ожидается, что новые правила продажи алкоголя выведут из тени розничную продажу местных вин и винных напитков и положительным образом скажется на экономике региона и развитии виноделия.

Отмечается, что инициатива касается только вин, произведенных из местного винограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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