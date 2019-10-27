2019-10-27T10:29:47+03:00
Экономика

Аграрии Кубани собрали 14,5 млн тонн урожая зерна, бобовых и риса

В Краснодаре отметили День урожая
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-службы администрации Краснодарского краяФото: пресс-службы администрации Краснодарского края
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26 октября в Краснодаре широко отметили День урожая. В этом году аграрии Кубани собрали 14,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Передовиков отрасли чествовали во Дворце спорта «Олимп».

Кубанские хлеборобы первыми в стране завершили уборку, собрав более 11 млн тонн пшеницы. Овощеводы добавили к урожаю свыше 800 тысяч тонн, садоводы внесли вклад в 300 тысяч тонн.

Кроме того, в этом году на Кубани зафиксирована самая высокая урожайность винограда за последние года – 110 центнеров с гектара. А на счету рисоводов урожай в 950 тысяч тонн, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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