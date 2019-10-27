2019-10-27T10:58:12+03:00
Общество

Временные ограничения движения грузовиков в Сочи сняли на сутки раньше

Проезд разрешен в штатном режиме
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Движение возобновили в полночь ФОТО ИТАР-ТАСС/ Виктор КлюшкинДвижение возобновили в полночь ФОТО ИТАР-ТАСС/ Виктор Клюшкин
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В Сочи сняли ограничения движения грузовых автомобилей по федеральным трассам, введенные в связи с проведением саммита «Россия - Африка». С 27 октября проезд разрешен в штатном режиме.

— Ограничения снимаются в ночь с 26 на 27 октября начиная с 0 часов в воскресенье 27 октября, проезд грузового транспорта по федеральным дорогам на территории Сочи, включая Адлерский район и трассы, ведущие на Красную поляну, разрешен круглосуточно в штатном режиме — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Ограничения сняты на сутки раньше, чем это было запланировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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