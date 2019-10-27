2019-10-27T11:08:50+03:00
Общество

В Новороссийске нетрезвая компания на «восьмерке» влетела в грузовик

Четыре человека доставлены в больницу
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Чтобы достать пострадавших, спасателям пришлось разрезать машинуЧтобы достать пострадавших, спасателям пришлось разрезать машину
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Серьезная авария произошла вечером 26 октября в Новороссийске. На пересечении улиц Красной и Элеваторной ВАЗ-2108 столкнулся с «КамАЗом».

Как сообщают очевидцы, легковой автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора и оказался на встречной полосе, где и врезался в грузовик. Удар был такой силы, что пассажиров «восьмерки» пришлось извлекать спасателям при помощи гидравлического инструмента.

В машине находились четыре человека, все они были нетрезвы – пострадавших доставили в больницу. Полицейские выясняют подробности и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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