В Новороссийске нетрезвая компания на «восьмерке» влетела в грузовик
Серьезная авария произошла вечером 26 октября в Новороссийске. На пересечении улиц Красной и Элеваторной ВАЗ-2108 столкнулся с «КамАЗом».
Как сообщают очевидцы, легковой автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора и оказался на встречной полосе, где и врезался в грузовик. Удар был такой силы, что пассажиров «восьмерки» пришлось извлекать спасателям при помощи гидравлического инструмента.
В машине находились четыре человека, все они были нетрезвы – пострадавших доставили в больницу. Полицейские выясняют подробности и обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»