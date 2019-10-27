2019-10-27T11:18:27+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с «Зенитом»

Матч начнется 27 октября в 14:30
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Локо на выезде сыграет с ЗенитомЛоко на выезде сыграет с Зенитом
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге 27 октября состоится один из интереснейших матчей Единой лиги ВТБ. Баскетболисты «Зенита» принимают «Локомотив-Кубань». Матч начнется в 14:30 по московскому времени.

Соперники подходят к встрече в боевом настроении. Если «Локо» обыграл УНИКС на прошлых выходных в Лиге ВТБ, а затем уступил в Еврокубке на выезде «Партизану», то «Зенит» проиграл уже два матча подряд – на выезде «Калеву» в Лиге ВТБ и дома «Панатинаикосу» в Евролиге.

- Игра против «Зенита», без сомнений, одна из самых сложных в календаре Лиги ВТБ. В этом сезоне они выступают в Евролиге и собрали очень хороший состав с игроками высокого уровня. Несмотря на все наши проблемы с травмами, мы собираемся провести этот матч очень агрессивно. Нам нужно начать побеждать на выезде в таких серьёзных матчах, это придаст ещё большую скорость процессу укрепления командной химии, - рассказал о настрое перед игрой с «Зенитом» тренер «Локо» Лука Банки.

В прошлом сезоне именно петербуржская команда стала непреодолимым барьером для краснодарцев в плей-офф Единой лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ПБК "Локомотив-Кубань"»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новороссийске нетрезвая компания на «восьмерке» влетела в грузовик
Временные ограничения движения грузовиков в Сочи сняли на сутки раньше
Аграрии Кубани собрали 14,5 млн тонн урожая зерна, бобовых и риса
Губернатор Кубани предложил разрешить продавать местные вина с 8 до 23 часов
В Краснодаре из-под ареста сбежал застройщик Антон Остринский
В Краснодаре пройдет марафон по сбору макулатуры
В Краснодаре трое школьников отравились наркотиками
В Сочи морские причалы не соответствуют техрегламенту
В Тимашевске перед пешеходными переходами сделали надписи, спасающие жизни
Мусульманам Адыгеи рассказали, какими должны быть надгробия
На Кубани раздастся вой сирен
В Северском районе начальнику почты дали 2 года за присвоение 20 тысяч рублей
ВТБ Лизинг предоставит скидку на автомобили Chevrolet Tahoe
В Туапсе ветерана Великой Отечественной войны чуть не оставили без квартиры
На Кубани собираются создать 1,3 тысячи мест в ясельных группах за два года
В Брюховецком районе начал работу цех по производству премиксов
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодаре