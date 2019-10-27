«Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с «Зенитом»

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-27T11:18:27+03:00

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В Санкт-Петербурге 27 октября состоится один из интереснейших матчей Единой лиги ВТБ. Баскетболисты «Зенита» принимают «Локомотив-Кубань». Матч начнется в 14:30 по московскому времени.

Соперники подходят к встрече в боевом настроении. Если «Локо» обыграл УНИКС на прошлых выходных в Лиге ВТБ, а затем уступил в Еврокубке на выезде «Партизану», то «Зенит» проиграл уже два матча подряд – на выезде «Калеву» в Лиге ВТБ и дома «Панатинаикосу» в Евролиге.

- Игра против «Зенита», без сомнений, одна из самых сложных в календаре Лиги ВТБ. В этом сезоне они выступают в Евролиге и собрали очень хороший состав с игроками высокого уровня. Несмотря на все наши проблемы с травмами, мы собираемся провести этот матч очень агрессивно. Нам нужно начать побеждать на выезде в таких серьёзных матчах, это придаст ещё большую скорость процессу укрепления командной химии, - рассказал о настрое перед игрой с «Зенитом» тренер «Локо» Лука Банки.

В прошлом сезоне именно петербуржская команда стала непреодолимым барьером для краснодарцев в плей-офф Единой лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU