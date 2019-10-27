В Сочи ВАЗ-2112 слетел с трассы и врезался в дерево: трое пострадали
Авария случилась около поселка Солоники
Фото: ОГИБДД УВД по Сочи
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Ночью 27 октября на федеральной трассе Джубга – Сочи произошла авария. Около 3:20 в районе поселка Солоники ВАЗ-2112 вылетел с дороги и врезался в дерево.
По предварительным данным, 25-летний водитель ехал со стороны Сочи к Туапсе и не справился с управлением. Машина в повороте выехала на обочину и столкнулась с препятствием. Водителя и двух пассажиров 16 и 17 лет доставили в больницу, сообщают в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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