В Сочи ВАЗ-2112 слетел с трассы и врезался в дерево: трое пострадали

27 Окт. 13:53 2019-10-27T13:53:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 27 октября на федеральной трассе Джубга – Сочи произошла авария. Около 3:20 в районе поселка Солоники ВАЗ-2112 вылетел с дороги и врезался в дерево.

По предварительным данным, 25-летний водитель ехал со стороны Сочи к Туапсе и не справился с управлением. Машина в повороте выехала на обочину и столкнулась с препятствием. Водителя и двух пассажиров 16 и 17 лет доставили в больницу, сообщают в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU