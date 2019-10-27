Жительница Горячего Ключа погибла под колесами бензовоза
Авария произошла ранним утром
Фото с места ДТП: instagram.com/gk_news/
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На федеральной трассе «Дон» в районе Горячего Ключа около 5 часов утра 27 октября под колесами бензовоза погибла женщина. 38-летняя местная жительница вышла на дорогу между микрорайоном Заречье и АЗС.
В этот момент на нее наехал бензовоз Man. От полученных травм женщина скончалась на месте. Об этом сообщает Instagram-аккаунте «Горячий Ключ news».
Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии и причины появления погибшей на трассе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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