Жительница Горячего Ключа погибла под колесами бензовоза

27 Окт. 14:45 2019-10-27T14:47:03+03:00

Изменить размер текста: A A

На федеральной трассе «Дон» в районе Горячего Ключа около 5 часов утра 27 октября под колесами бензовоза погибла женщина. 38-летняя местная жительница вышла на дорогу между микрорайоном Заречье и АЗС.

В этот момент на нее наехал бензовоз Man. От полученных травм женщина скончалась на месте. Об этом сообщает Instagram-аккаунте «Горячий Ключ news».

Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии и причины появления погибшей на трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU