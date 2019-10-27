В Новороссийске два авто вылетели в кювет после столкновения
В аварии пострадали двое взрослых и пятимесячный ребенок
Фото с места ДТП Алексей Одеров
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В поселке Цемдолина под Новороссийском днем 27 октября произошла серьезная авария. На федеральной трассе М-25 на повороте в поселок Гайдук столкнулись «Хенде» и «Тойота». Удар был такой силы, что оба авто улетели в кювет.
В аварии пострадали три человека – 62-летний водитель «Тойоты», 29-летняя женщина, находившаяся в «Хенде» и 5-месячный ребенок. Их доставили в первую городскую больницу Новороссийска.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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