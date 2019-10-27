2019-10-27T16:08:30+03:00
Происшествия

В Новороссийске два авто вылетели в кювет после столкновения

В аварии пострадали двое взрослых и пятимесячный ребенок
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото с места ДТП Алексей ОдеровФото с места ДТП Алексей Одеров
Изменить размер текста:

В поселке Цемдолина под Новороссийском днем 27 октября произошла серьезная авария. На федеральной трассе М-25 на повороте в поселок Гайдук столкнулись «Хенде» и «Тойота». Удар был такой силы, что оба авто улетели в кювет.

В аварии пострадали три человека – 62-летний водитель «Тойоты», 29-летняя женщина, находившаяся в «Хенде» и 5-месячный ребенок. Их доставили в первую городскую больницу Новороссийска.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новороссийске возобновили работы на двух долгостроях
В Сочи пять человек пострадали в лобовом столкновении
«Локомотив-Кубань» отыгрался с «-18» в Санкт-Петербурге и вырвал победу у «Зенита» в Единой лиге
В Новороссийске построят сталепрокатный завод
Жительница Горячего Ключа погибла под колесами бензовоза
В Сочи ВАЗ-2112 слетел с трассы и врезался в дерево: трое пострадали
Жительница Кубани заплатит 550 тысяч рублей за изувеченное разбитым стаканом лицо
«Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с «Зенитом»
В Новороссийске нетрезвая компания на «восьмерке» влетела в грузовик
Временные ограничения движения грузовиков в Сочи сняли на сутки раньше
Аграрии Кубани собрали 14,5 млн тонн урожая зерна, бобовых и риса
Губернатор Кубани предложил разрешить продавать местные вина с 8 до 23 часов
В Краснодаре из-под ареста сбежал застройщик Антон Остринский
В Краснодаре пройдет марафон по сбору макулатуры
В Краснодаре трое школьников отравились наркотиками
В Сочи морские причалы не соответствуют техрегламенту
В Тимашевске перед пешеходными переходами сделали надписи, спасающие жизни
Мусульманам Адыгеи рассказали, какими должны быть надгробия
На Кубани раздастся вой сирен
В Северском районе начальнику почты дали 2 года за присвоение 20 тысяч рублей
ВТБ Лизинг предоставит скидку на автомобили Chevrolet Tahoe
В Туапсе ветерана Великой Отечественной войны чуть не оставили без квартиры
На Кубани собираются создать 1,3 тысячи мест в ясельных группах за два года
В Брюховецком районе начал работу цех по производству премиксов
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодаре