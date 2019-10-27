В Новороссийске построят сталепрокатный завод

27 Окт. 16:18 2019-10-27T16:18:20+03:00

В администрации города-героя сообщают, что диалог с местными жителями налажен

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В поселке Гайдук Новороссийска планируется запуск сталепрокатного завода. Речь идет о реконструкции предприятия «Молот». Обеспокоенные местные жители стали бить тревогу, беспокоясь об окружающей среде, и добились встречи с руководством «Новороссметалла».

- Жители остались удовлетворены состоявшимся диалогом, познакомившись наглядно в демонстрационной версии с каждым этапом будущего производства, - заявил глава Новороссйска Игорь Дяченко и пообещал, что встречи с жителями Гайдука будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU