В Новороссийске построят сталепрокатный завод
В поселке Гайдук Новороссийска планируется запуск сталепрокатного завода. Речь идет о реконструкции предприятия «Молот». Обеспокоенные местные жители стали бить тревогу, беспокоясь об окружающей среде, и добились встречи с руководством «Новороссметалла».
- Жители остались удовлетворены состоявшимся диалогом, познакомившись наглядно в демонстрационной версии с каждым этапом будущего производства, - заявил глава Новороссйска Игорь Дяченко и пообещал, что встречи с жителями Гайдука будут продолжены.
ИСТОЧНИК KP.RU
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