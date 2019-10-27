«Локомотив-Кубань» отыгрался с «-18» в Санкт-Петербурге и вырвал победу у «Зенита» в Единой лиге

27 Окт. 17:02 2019-10-27T17:08:18+03:00

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В главном мачте недели в Единой лиге ВТБ петербургский «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань». В прошлом сезоне эти команды встретились в плей-офф и тогда сильнее оказались «сине-бело-голубые».

Команда Жоана Плазы была намерена взять еще одну победу в противостоянии и уверенно шла к цели с первых минут. Стартовая четверть закончилась со счетом 23:16 в пользу «Зенита», а к большому перерыву преимущество хозяев достигло 13 очков – 53:40.

В первые минуты третьей четверти отрыв «Зенита» стал еще более внушительным - 18 очков.

И тут «Локо» предстал в совершенно ином образе – защита, хладнокровие в атаке и минимум потерь. В результате преимущество хозяев стало таять на глазах и три штрафных Виталя Фридзона на последних секундах четверти сократили его всего до четырех очков – 68:64.

Когда счет стал равным – 70:70, игру захлестнули эмоции. В этой битве нервов сильнее оказался «Локо». «Зенит» стал допускать потери, а гости соорудили еще один рывок и стал вести в восемь очков.

На последней минуте «Зенит» мог сократить разницу до минимума, но О’Брайант поставил шикарный блокшот Абромайтису. В результате, после обмена точными бросками и двух штрафных Калниетиса «Локо» выиграл матч со счётом 80:86!

Самым результативным в составе победителей стал Джонни О'Брайант, набравший 18 очков, в составе «Зенита» 17 баллов на счету Уилла Томаса.

ИСТОЧНИК KP.RU