В Сочи пять человек пострадали в лобовом столкновении

27 Окт. 18:21 2019-10-27T18:21:59+03:00

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Серьезная авария произошла утром 27 октября в Дагомысе на Батумском шоссе. Столкнулись ВАЗ-2112 и Hyundai Solaris.

По предварительным данным, водитель отечественного авто на спуске не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с иномаркой.

- В результате три человека из отечественного автомобиля и два из иномарки госпитализированы, - сообщили в ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Все они доставлены в больницу, полицейские выясняют все обстоятельства этого ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU