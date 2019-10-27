В Сочи пять человек пострадали в лобовом столкновении
Серьезная авария произошла утром 27 октября в Дагомысе на Батумском шоссе. Столкнулись ВАЗ-2112 и Hyundai Solaris.
По предварительным данным, водитель отечественного авто на спуске не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с иномаркой.
- В результате три человека из отечественного автомобиля и два из иномарки госпитализированы, - сообщили в ОГИБДД УВД по городу Сочи.
Все они доставлены в больницу, полицейские выясняют все обстоятельства этого ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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