В Новороссийске возобновили работы на двух долгостроях

27 Окт. 18:43 2019-10-27T18:43:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новороссийске идут работы на двух долгостроях. Как сообщил глава города-героя Игорь Дяченко стройка движется в соответствии с планом-графиком и дома будут сданы в обозначенные сроки.

В ЖК «Суворовском» идет монтаж канализации и водоснабжения, идет подготовка к установке водомерного узла и электрощитовой.

- Строительство четвертой и пятой блок-секций ЖК «Одиссей» также продвигается без отставаний от плана-графика. Здесь идут работы по обустройству стен машинного отделения на пятой блок-секции. На конец следующей недели намечено начало кровельных работ, - рассказал мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

ИСТОЧНИК KP.RU