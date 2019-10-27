В Новороссийске возобновили работы на двух долгостроях
В Новороссийске идут работы на двух долгостроях. Как сообщил глава города-героя Игорь Дяченко стройка движется в соответствии с планом-графиком и дома будут сданы в обозначенные сроки.
В ЖК «Суворовском» идет монтаж канализации и водоснабжения, идет подготовка к установке водомерного узла и электрощитовой.
- Строительство четвертой и пятой блок-секций ЖК «Одиссей» также продвигается без отставаний от плана-графика. Здесь идут работы по обустройству стен машинного отделения на пятой блок-секции. На конец следующей недели намечено начало кровельных работ, - рассказал мэр Новороссийска Игорь Дяченко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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