В Тихорецком районе мужчина украл у соседа домашних птиц редкой породы
В полицию обратился житель станицы Новорождественской. Он рассказал, что с его двора кто-то стащил несколько десятков домашних птиц редкой породы. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 52-летний местный житель. Куда он дел редких птиц сейчас устанавливает полиция.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, в Краснодаре из-под ареста сбежал застройщик Антон Остринский. Его обвиняют в мошенничестве на 800 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU