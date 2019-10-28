СЕГОДНЯ 07:20 2019-10-28T10:29:13+03:00

В Тихорецком районе мужчина украл у соседа домашних птиц редкой породы Фото: Архив "КП"

Ущерб составил около 20 тысяч рублей

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В полицию обратился житель станицы Новорождественской. Он рассказал, что с его двора кто-то стащил несколько десятков домашних птиц редкой породы. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 52-летний местный житель. Куда он дел редких птиц сейчас устанавливает полиция.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре из-под ареста сбежал застройщик Антон Остринский. Его обвиняют в мошенничестве на 800 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU