2019-10-28T10:29:13+03:00
Происшествия

В Тихорецком районе мужчина украл у соседа домашних птиц редкой породы

Ущерб составил около 20 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Тихорецком районе мужчина украл у соседа домашних птиц редкой породыВ Тихорецком районе мужчина украл у соседа домашних птиц редкой породыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В полицию обратился житель станицы Новорождественской. Он рассказал, что с его двора кто-то стащил несколько десятков домашних птиц редкой породы. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 52-летний местный житель. Куда он дел редких птиц сейчас устанавливает полиция.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре из-под ареста сбежал застройщик Антон Остринский. Его обвиняют в мошенничестве на 800 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань лидирует в стране по производству овощей
На Кубани чиновники забыли отчитаться о 4,4 млн своих доходов
В Новороссийске сотруднику ДПС дали пять лет тюрьмы и штраф в 1 млн рублей за взятку
В Сочи грибник упал со скалы и сломал позвоночник
В Краснодаре запустили производство хирургических шовных материалов
Курсант Ушаковки привел сборную России к серебряным медалям
По трассе из Краснодара в Новороссийск собираются построить новую транспортную развязку
На Кубани преподаватель техникума взял 30 тысяч рублей от студента
В Краснодарском крае произвели около 2900 единиц сельхозтехники
В Апшеронске состоялся футбольный матч между будущими священниками и заключенными
В Краснодарском крае двух судей досрочно лишили полномочий
На Кубань не пустили зараженные мандарины из Турции
В Cочи дело в отношении бывшего полицейского, который нарушил ПДД и устроил аварию, передали в суд
В Краснодарском крае НКО выделят 13 миллионов рублей субсидий
Краевые медики осмотрели жителей Курганинского района
Из Краснодара открылось авиасообщение с Китаем
На Кубани прошли соревнования по стрельбе из боевого ручного и стрелкового оружия