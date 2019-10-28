29-я всероссийская парусная регата стартовала в Геленджике
В Геленджике 27 октября стартовала 29-я всероссийская парусная регата. Участие в соревнованиях принимают 670 человек в возрасте от 10 до 18 лет. Это различные детско-юношеские классы яхт, в основном это «одиночки» и «двойки».
- Более 50 катеров патрулируют акваторию и в случае экстренной ситуации немедленно оказывают помощь участникам. Также со стороны организаторов выступают 8 судов судейского состава, МЧС и транспортной полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.
Соревнования продлятся до 4 ноября в акватории бухты курорта. В 2017 году Геленджикская регата получила титул «Самой массовой» и собрала более 700 юных яхтсменов.
ИСТОЧНИК KP.RU