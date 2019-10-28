29-я всероссийская парусная регата стартовала в Геленджике

СЕГОДНЯ 07:37 2019-10-28T07:37:18+03:00

В этом году участие в мероприятии принимает 51 команда

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В Геленджике 27 октября стартовала 29-я всероссийская парусная регата. Участие в соревнованиях принимают 670 человек в возрасте от 10 до 18 лет. Это различные детско-юношеские классы яхт, в основном это «одиночки» и «двойки».

- Более 50 катеров патрулируют акваторию и в случае экстренной ситуации немедленно оказывают помощь участникам. Также со стороны организаторов выступают 8 судов судейского состава, МЧС и транспортной полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Соревнования продлятся до 4 ноября в акватории бухты курорта. В 2017 году Геленджикская регата получила титул «Самой массовой» и собрала более 700 юных яхтсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU