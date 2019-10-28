2019-10-28T07:37:18+03:00
Спорт

29-я всероссийская парусная регата стартовала в Геленджике

В этом году участие в мероприятии принимает 51 команда
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация ГеленджикаФото: администрация Геленджика
Изменить размер текста:

В Геленджике 27 октября стартовала 29-я всероссийская парусная регата. Участие в соревнованиях принимают 670 человек в возрасте от 10 до 18 лет. Это различные детско-юношеские классы яхт, в основном это «одиночки» и «двойки».

- Более 50 катеров патрулируют акваторию и в случае экстренной ситуации немедленно оказывают помощь участникам. Также со стороны организаторов выступают 8 судов судейского состава, МЧС и транспортной полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Соревнования продлятся до 4 ноября в акватории бухты курорта. В 2017 году Геленджикская регата получила титул «Самой массовой» и собрала более 700 юных яхтсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань лидирует в стране по производству овощей
На Кубани чиновники забыли отчитаться о 4,4 млн своих доходов
В Новороссийске сотруднику ДПС дали пять лет тюрьмы и штраф в 1 млн рублей за взятку
В Сочи грибник упал со скалы и сломал позвоночник
В Краснодаре запустили производство хирургических шовных материалов
Курсант Ушаковки привел сборную России к серебряным медалям
По трассе из Краснодара в Новороссийск собираются построить новую транспортную развязку
На Кубани преподаватель техникума взял 30 тысяч рублей от студента
В Краснодарском крае произвели около 2900 единиц сельхозтехники
В Апшеронске состоялся футбольный матч между будущими священниками и заключенными
В Краснодарском крае двух судей досрочно лишили полномочий
На Кубань не пустили зараженные мандарины из Турции
В Cочи дело в отношении бывшего полицейского, который нарушил ПДД и устроил аварию, передали в суд
В Краснодарском крае НКО выделят 13 миллионов рублей субсидий
Краевые медики осмотрели жителей Курганинского района
Из Краснодара открылось авиасообщение с Китаем
На Кубани прошли соревнования по стрельбе из боевого ручного и стрелкового оружия