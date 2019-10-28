СЕГОДНЯ 08:11 2019-10-28T08:11:09+03:00

Начало недели в Краснодарском крае будет ветреным и туманным Фото: Евгения ХИЛЬКО

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Синоптики составили прогноз погоды на 28-30 октября в Краснодарском крае.

В кубанской столице в понедельник без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5…7 градусов, днем воздух прогреется до +20.

В крае 28 октября также без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 5…10 градусов, днем до +21.

- На Черноморском побережье без осадков. Утром в горных районах местами туман. Ветер восточный, северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8 градусов, днем дойдет до +21, на юге до +24, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

29 октября в крае преимущественно без осадков, а вот 30 октября возможен дождь Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду, в среду местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +6 градусов, днем - 16…21 градус.

В Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, 29 октября облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Воздух днем прогреется до +17 градусов, а ночью опустится до +11. 30 октября весь день будет капать дождь. Днем до +13 градусов тепла, а ночью - +2…+6.

ИСТОЧНИК KP.RU