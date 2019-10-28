2019-10-28T08:11:09+03:00
Общество

Начало недели в Краснодарском крае будет ветреным и туманным

Температура воздуха ночью опустится до +5 градусов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Начало недели в Краснодарском крае будет ветреным и туманнымНачало недели в Краснодарском крае будет ветреным и туманнымФото: Евгения ХИЛЬКО
Изменить размер текста:

Синоптики составили прогноз погоды на 28-30 октября в Краснодарском крае.

В кубанской столице в понедельник без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5…7 градусов, днем воздух прогреется до +20.

В крае 28 октября также без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 5…10 градусов, днем до +21.

- На Черноморском побережье без осадков. Утром в горных районах местами туман. Ветер восточный, северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8 градусов, днем дойдет до +21, на юге до +24, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

29 октября в крае преимущественно без осадков, а вот 30 октября возможен дождь Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду, в среду местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +6 градусов, днем - 16…21 градус.

В Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, 29 октября облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Воздух днем прогреется до +17 градусов, а ночью опустится до +11. 30 октября весь день будет капать дождь. Днем до +13 градусов тепла, а ночью - +2…+6.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань лидирует в стране по производству овощей
На Кубани чиновники забыли отчитаться о 4,4 млн своих доходов
В Новороссийске сотруднику ДПС дали пять лет тюрьмы и штраф в 1 млн рублей за взятку
В Сочи грибник упал со скалы и сломал позвоночник
В Краснодаре запустили производство хирургических шовных материалов
Курсант Ушаковки привел сборную России к серебряным медалям
По трассе из Краснодара в Новороссийск собираются построить новую транспортную развязку
На Кубани преподаватель техникума взял 30 тысяч рублей от студента
В Краснодарском крае произвели около 2900 единиц сельхозтехники
В Апшеронске состоялся футбольный матч между будущими священниками и заключенными
В Краснодарском крае двух судей досрочно лишили полномочий
На Кубань не пустили зараженные мандарины из Турции
В Cочи дело в отношении бывшего полицейского, который нарушил ПДД и устроил аварию, передали в суд
В Краснодарском крае НКО выделят 13 миллионов рублей субсидий
Краевые медики осмотрели жителей Курганинского района
Из Краснодара открылось авиасообщение с Китаем
На Кубани прошли соревнования по стрельбе из боевого ручного и стрелкового оружия