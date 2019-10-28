2019-10-28T08:34:25+03:00
Звезды

В Новороссийске отметят День народного единства

Для гостей мероприятия выступят вокальные группы из Краснодара и Москвы
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске отметят День народного единстваВ Новороссийске отметят День народного единстваФото: Александра ПОДУШКО
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4 ноября в Новороссийске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Они состоятся на Аллее по улице Советов с 12:00 до 16:00 и площади Морского вокзала с 11:00 до 19:00.

- На Аллее по улице Советов развернутся тематические площадки, изделия ручной работы продемонстрируют мастера декоративно-прикладного искусства, пройдут мастер-классы. Также состоится массовый флешмоб «Россия объединяет», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Днем на площади Морского вокзала для гостей мероприятия выступят оркестр Новороссийской Военно-морской базы и Муниципальный духовой оркестр. Потом начнется концертная программа в рамках краевого фестиваля «Венок дружбы народов Кубани».

Вечером выступят вокальные группы из Краснодара и Москвы. А завершится день фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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