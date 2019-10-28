В Лабинском районе местный житель выносил со стройки металл, а потом продавал его
В дежурную часть Лабинского района с заявлением о краже обратился местный житель. Он рассказал, что с территории строящегося дома пропали различные металлические изделия. Общий ущерб составил около 60 тысяч рублей.
Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. Вскоре задержали ранее судимого 21-летнего местного жителя.
- Парень несколько дней вывозил со стройки столбы, трубы и другие металлические изделия. Все эти предметы он сдал в пункт приема металла, а деньги потратил на личные нужды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Лабинскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU