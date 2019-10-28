2019-10-28T09:37:10+03:00
Общество

В Краснодаре из-за густого тумана в аэропорту произошли изменения в расписании полетов

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре из-за густого тумана в аэропорту произошли изменения в расписании полетовВ Краснодаре из-за густого тумана в аэропорту произошли изменения в расписании полетовФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Из-за плохой видимости в районе Международного аэропорта Краснодар 28 октября задержали несколько самолетов. Вовремя не смогли вылететь воздушные судна авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» и Utair, перенесли рейс Air Serbia в Белград. Вылет самолета Turkish Airlines в Стамбул.

Четыре рейса, которые должны были прибыть в краевую столицу, находятся на запасном аэродроме в Минеральных Водах – два из Москвы авиакомпании «Аэрофлот» и Utair, один - из Худжанда авиакомпании «Уральские Авиалинии» и самолет Azur Air из Антальи.

Также по данным онлайн-табло, задержали еще три рейса в Москву. Это самолеты авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот», «Сибирь».

- С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, - прокомментировали в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Улучшение погодных условий ожидается после 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань лидирует в стране по производству овощей
На Кубани чиновники забыли отчитаться о 4,4 млн своих доходов
В Новороссийске сотруднику ДПС дали пять лет тюрьмы и штраф в 1 млн рублей за взятку
В Сочи грибник упал со скалы и сломал позвоночник
В Краснодаре запустили производство хирургических шовных материалов
Курсант Ушаковки привел сборную России к серебряным медалям
По трассе из Краснодара в Новороссийск собираются построить новую транспортную развязку
На Кубани преподаватель техникума взял 30 тысяч рублей от студента
В Краснодарском крае произвели около 2900 единиц сельхозтехники
В Апшеронске состоялся футбольный матч между будущими священниками и заключенными
В Краснодарском крае двух судей досрочно лишили полномочий
На Кубань не пустили зараженные мандарины из Турции
В Cочи дело в отношении бывшего полицейского, который нарушил ПДД и устроил аварию, передали в суд
В Краснодарском крае НКО выделят 13 миллионов рублей субсидий
Краевые медики осмотрели жителей Курганинского района
Из Краснодара открылось авиасообщение с Китаем
На Кубани прошли соревнования по стрельбе из боевого ручного и стрелкового оружия