СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-28T09:37:10+03:00

В Краснодаре из-за густого тумана в аэропорту произошли изменения в расписании полетов Фото: Архив "КП"

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Из-за плохой видимости в районе Международного аэропорта Краснодар 28 октября задержали несколько самолетов. Вовремя не смогли вылететь воздушные судна авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» и Utair, перенесли рейс Air Serbia в Белград. Вылет самолета Turkish Airlines в Стамбул.

Четыре рейса, которые должны были прибыть в краевую столицу, находятся на запасном аэродроме в Минеральных Водах – два из Москвы авиакомпании «Аэрофлот» и Utair, один - из Худжанда авиакомпании «Уральские Авиалинии» и самолет Azur Air из Антальи.

Также по данным онлайн-табло, задержали еще три рейса в Москву. Это самолеты авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот», «Сибирь».

- С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, - прокомментировали в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Улучшение погодных условий ожидается после 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU