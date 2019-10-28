В Краснодаре из-за густого тумана в аэропорту произошли изменения в расписании полетов
Из-за плохой видимости в районе Международного аэропорта Краснодар 28 октября задержали несколько самолетов. Вовремя не смогли вылететь воздушные судна авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» и Utair, перенесли рейс Air Serbia в Белград. Вылет самолета Turkish Airlines в Стамбул.
Четыре рейса, которые должны были прибыть в краевую столицу, находятся на запасном аэродроме в Минеральных Водах – два из Москвы авиакомпании «Аэрофлот» и Utair, один - из Худжанда авиакомпании «Уральские Авиалинии» и самолет Azur Air из Антальи.
Также по данным онлайн-табло, задержали еще три рейса в Москву. Это самолеты авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот», «Сибирь».
- С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, - прокомментировали в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.
Улучшение погодных условий ожидается после 10:00.
ИСТОЧНИК KP.RU