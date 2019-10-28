СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-28T10:02:05+03:00

В Краснодаре работникам строительной фирмы задолжали по зарплате более 4 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

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В Краснодаре 82 работника строительной компании отстаивали свои права в суде. Директор организации не выплачивал им зарплату.

- Чтобы решить эту проблему, судебные приставы взыскали дебиторскую задолженность. Было получено более 8 миллионов рублей, больше половины этой суммы ушло на долг по зарплате. В пользу 82 работников организации было перечислено 4 миллиона 200 тысяч рублей. Оставшиеся деньги пошли на погашение налогов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Взыскание зарплаты относятся к числу наиболее социально значимых исполнительных производств, которые находятся на постоянном контроле у руководства УФССП по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU