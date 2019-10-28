СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-28T10:25:51+03:00

В Краснодаре мужчина забил супругу до смерти и пошел спать Фото: Архив "КП"

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В Краснодаре 64-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений женщине, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

В ночь на 21 октября супруги выпивали у себя квартире, которая находится на улице Симферопольской. Вскоре они поссорились и конфликт перерос в драку.

- Мужчина кулаками и ногами бил женщину по голове, туловищу, а после ушел спать. Вечером к супругам пришел сын женщины, он обнаружил тело матери без признаков жизни. Мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас обвиняемы находится под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU